Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:1
Перерыв
live
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
1:0
Перерыв
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
13:46, 15 сентября 2025Спорт

В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра: Жерсон не хочет уходить из клуба
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Жерсон (в центре)

Жерсон (в центре). Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра отреагировал на информацию о желании перешедшего в команду бразильского полузащитника Жерсона уйти из клуба. Об этом сообщает Sports.

По словам специалиста, это неправда. «Мы постоянно рядом — видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек», — заявил де Оливейра.

Ранее издание BolaVip заявило о том, что 28-летний Жерсон недоволен своим положением в «Зените». Уточнялось, что игрок боится потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира-2026, поэтому ищет варианты для смены клуба.

14 июля «Зенит» купил Жерсона у бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    В Совфеде ответили на слова польского министра о нежелании ЕС воевать с Россией

    «Афериста из Tinder» задержали в Грузии

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости