Россия
13:49, 15 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

Сенатор Джабаров: США принуждают Зеленского пойти на переговоры с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США принуждают президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление украинского лидера о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Как говорил не раз наш президент, смотря для чего встречаться. Встречаться просто так, поговорить, послушать его сумасшедшие мысли, я думаю, что желания не будет ни у кого, ни у один нормального руководителя. Тем более у нашего президента, который прекрасно понимает, что из себя представляет Зеленский», — заявил Джабаров.

Я думаю, что его принуждают американцы, чтобы он шел на переговоры с Россией. Но он этого страшно боится. Потому что он понимает, что наши требования к Украине остались неизменными

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор напомнил, что одно из основных требований Москвы к Киеву — Украина должна быть внеблоковым государством.

«Ни о каком вступлении в НАТО не должно быть и речи. Это должно быть записано в каком-то итоговом документе с письменными гарантиями мировых лидеров», — добавил он.

По мнению Джабарова, Зеленский будет тянуть время до того момента, когда у Трампа закончатся полномочия. Сенатор отметил, что Киев возлагает надежды на то, что европейцы к 2030 году будут готовы вступить в войну с Россией.

«Если человек хочет вести переговоры, он дает конкретные предложения. А когда он начинает перед публикой гримасничать и постоянно пытается нанести оскорбления нашей стране, нашему президенту, то я думаю, что с этим человеком говорить не о чем. Хотя мы не отказываемся от переговоров. Но они должны быть содержательными», — заключил он.

Ранее украинский лидер заявил, что Киеву необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь.

В свою очередь, Трамп заявил, что Путин и Зеленский не могут общаться из-за ненависти, которую испытывают друг к другу. В связи с этим американский лидер допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта придется вести ему.

