17:58, 16 сентября 2025Мир

НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

Rzeczpospolita: В жилой дом в Польше попала американская ракета истребителя F-16
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Упавший на территории Польши объект, который приняли за дрон, оказался американской ракетой. Истребитель F-16 ВВС Польши ударил ею в дом в Вырыках Люблинского воеводства, пытаясь сбить якобы российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C-7 AMRAAM от F-16, у которой произошел сбой системы наведения, она упала, но не взорвалась», — сообщила польская газета Rzeczpospolita.

По информации источника, хозяева дома не пострадали. При этом прокуратура Польши скрывает информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого врезались в дом. Министерство национальной обороны также хранит молчание.

«На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты», — говорится в кратком заявлении прокуратуры.

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

На территории Польши зафиксировали 19 БПЛА

Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября в небе Польши было зафиксировано 19 беспилотников, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

Прошлой ночью в воздушное пространство Польши попали 19 беспилотников. Три или четыре из них были сбиты. Значительная часть дронов прилетела с территории Белоруссии

Дональд Тускпремьер-министр Польши

По словам Туска, Польша продолжает консультации с союзниками по усилению противовоздушной обороны республики.

Часть летевших в Польшу дронов сбили Вооруженные силы Белоруссии. По словам начальника Генерального штаба ВС республики, генерал-майора Павла Муравейко, ведомство обменивалось информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — отметил он.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В России прокомментировали инцидент с дронами в Польше

В Министерстве обороны России заявили, что российские военные не планировали поражение объектов на территории Польши. Из доклада ведомства следует, что истинными целями военных являлись объекты на территории украинских городов Львов, Винница и Житомир.

При этом в Минобороны подчеркнули, что максимальная дальность полета беспилотников, которые, по заявлению польских властей, якобы оказались в воздушном пространстве республики, не превышает 700 километров.

Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров. Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши

Минобороны России
