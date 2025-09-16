Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

Премьер-министр Туск: Над правительственными зданиями Польши сбили дрон

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями страны сбили дрон. По его словам, задержаны два гражданина Белоруссии.

Других подробностей инцидента, включая информацию о задержанных, политик не привел.

Служба государственной безопасности нейтрализовала беспилотник. Полиция расследует обстоятельства инцидента Дональд Туск Премьер-министр Польши

НАТО решила провести военную операцию после инцидента с дронами в Польше

Североатлантический альянс в ответ на инцидент с дронами в Польше решил провести операцию «Восточный часовой». Целью этой операции, по словам генерального секретаря организации Марка Рютте, является усиление обороны восточного фланга альянса.

Утром 10 сентября Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство Польши. По его словам, это сделали российские беспилотники.

В Европе призвали усилить антироссийские санкции, назвав инцидент неприемлемым. Также Варшава попросила НАТО о применении статьи 4 Североатлантического договора.

В МИД России отметили, что приведенные Минобороны факты развеяли мифы Польши о якобы преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства республики. Ведомство подтвердило, что объекты для поражения на территории Польши не планировались, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.

В США воздержались от прямой критики в адрес России

Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от прямой критики в адрес России в связи с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами недалеко от границы Польши. По его словам, Киев тоже пытается атаковать российскую территорию.

Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга. Украина тоже наносит удары по РФ Марко Рубио Госсекретарь США

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не собирается никого защищать в инциденте с БПЛА в Польше. При этом он допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке.

При этом конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу и назвал это «актом войны».

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Вашингтон готов защищать каждый дюйм территории НАТО.