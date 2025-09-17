Сбежавшие из СИЗО российские заключенные сделали заявление

Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО заключенные заявили, что раскаиваются

Двое заключенных, сбежавших из екатеринбургского СИЗО, заявили о раскаянии. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, в октябре беглецам планируют предъявить обвинение, сами они сотрудничают со следствием. Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого задержали первым, помогал сыщикам в розыске второго — Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В частности, Черепанов записал аудиообращение, которое транслировалось через громкую связь со служебных машин при патрулировании участков.

О побеге двух заключенных, осужденных за терроризм после попытки сжечь военкомат, стало известно 1 сентября. Предположительно, они взломали чердак и ушли по крышам. Черепанова задержали 8 сентября, Корюкова поймали 15-го.