Моуринью нашел новую работу

Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера «Бенфики»

Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера «Бенфики». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2026/2027.

17 сентября президент «Бенфики» Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. До этого команда дома проиграла азербайджанскому «Карабаху» со счетом 2:3 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

29 августа турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил Моуринью. Он работал с командой один сезон и привел клуб к серебряным медалям чемпионата Турции.