Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
17:50, 18 сентября 2025Спорт

Моуринью нашел новую работу

Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера «Бенфики»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера «Бенфики». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2026/2027.

17 сентября президент «Бенфики» Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. До этого команда дома проиграла азербайджанскому «Карабаху» со счетом 2:3 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

29 августа турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил Моуринью. Он работал с командой один сезон и привел клуб к серебряным медалям чемпионата Турции.

Обсудить
    Обсудить
    Все новости