Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
11:40, 18 сентября 2025Спорт

Сборная России улучшила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России улучшила позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда Валерия Карпина поднялась на две позиции, переместившись с 35-го на 33-е место в рейтинге. Россияне теперь находятся выше Сербии и преследуют Швецию.

Изменения претерпела также первая тройка рейтинга. На первом месте теперь находится поднявшаяся на одну позицию Испания, за ней следует Франция, которая также поднялась на одну строчку, а тройку замыкает потерявшая два места Аргентина.

С момента последней публикации рейтинга сборная России провела два товарищеских матча. Команда Карпина в сентябре на своем поле сыграла вничью с Иорданией (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

