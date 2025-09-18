Сборная России улучшила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда Валерия Карпина поднялась на две позиции, переместившись с 35-го на 33-е место в рейтинге. Россияне теперь находятся выше Сербии и преследуют Швецию.

Изменения претерпела также первая тройка рейтинга. На первом месте теперь находится поднявшаяся на одну позицию Испания, за ней следует Франция, которая также поднялась на одну строчку, а тройку замыкает потерявшая два места Аргентина.

С момента последней публикации рейтинга сборная России провела два товарищеских матча. Команда Карпина в сентябре на своем поле сыграла вничью с Иорданией (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.