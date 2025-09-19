Спорт
19 сентября 2025

Появились новые подробности о травме Овечкина

Хоккеист Александр Овечкин пропустит тренировку «Вашингтона» из-за травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит тренировку команды из-за травмы. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила журналистка Кэти Адлер.

По информации источника, позднее 19 сентября хоккеист будет проходить обследование.

Ранее о полученной травме высказался Овечкин. Нападающего спросили, скоро ли он вернется на лед, на что он затруднился ответить.

О травме Овечкина стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что хоккеист получил травму и покинул тренировку.

