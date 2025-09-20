Представитель Китая на «Интервидении» захотел выступить с SHAMAN

Участник «Интервидения» от Китая Ван Си заявил о желании спеть вместе с SHAMAN

Певец Ван Си, представляющий Китай на международном конкурсе «Интервидение», заявил о желании поработать с российским коллегой Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщает ТАСС.

После своего выступления Ван Си похвалил Дронова, назвав его мощным и профессиональным артистом. «У нас бы получился классный дуэт», — добавил он.

Ранее SHAMAN попросил членов жюри не оценивать его выступление на «Интервидении». Он отметил, что не вправе претендовать на победу в конкурсе из-за «законов гостеприимства».

Тем временем стало известно, что певица и продюсер Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» США, не смогла выступить в финале конкурса из-за политического давления со стороны Австралии, откуда она родом.