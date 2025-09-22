Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

Участницу «Фабрики звезд» певицу Викторию Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку российского фигуриста Петра Гуменника, который выиграл отборочный турнир на Олимпийские игры-2026. Соответствующий комментарий одна из фанаток спортсмена оставила к публикации исполнительницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Виктория, спасибо вам, что вырастили такого замечательного спортсмена, как Петр Гуменник», — написала пользовательница сети. В ответ Дайнеко иронично отметила, что благодарность стоит адресовать ее однофамилице. Тренера Гуменника зовут Вероника Дайнеко.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб за подготовку Гуменника к соревнованиям. «Спасибо большое [Веронике] Дайнеко (тренер спортсмена — прим. «Ленты.ру»), что подготовила и вырастила такого спортсмена. Мы их любим! Еле живы после проката», — заявила она.
В воскресенье, 21 сентября, Гуменник выиграл квалификацию и завоевал путевку на ОИ-2026. По сумме двух прокатов в короткой и произвольной программах он набрал 262,82 балла.