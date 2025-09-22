Спорт
20:22, 22 сентября 2025Спорт

Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

Фанатка по ошибке поблагодарила певицу Дайнеко за подготовку фигуриста Гуменника
Юлия Герасимова (редактор)
Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко. Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Участницу «Фабрики звезд» певицу Викторию Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку российского фигуриста Петра Гуменника, который выиграл отборочный турнир на Олимпийские игры-2026. Соответствующий комментарий одна из фанаток спортсмена оставила к публикации исполнительницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Виктория, спасибо вам, что вырастили такого замечательного спортсмена, как Петр Гуменник», — написала пользовательница сети. В ответ Дайнеко иронично отметила, что благодарность стоит адресовать ее однофамилице. Тренера Гуменника зовут Вероника Дайнеко.

Скриншот: @victoriadaineko

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб за подготовку Гуменника к соревнованиям. «Спасибо большое [Веронике] Дайнеко (тренер спортсмена — прим. «Ленты.ру»), что подготовила и вырастила такого спортсмена. Мы их любим! Еле живы после проката», — заявила она.

В воскресенье, 21 сентября, Гуменник выиграл квалификацию и завоевал путевку на ОИ-2026. По сумме двух прокатов в короткой и произвольной программах он набрал 262,82 балла.

