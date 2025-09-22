Замглавы МИД России встретился с послами стран «евротройки»

Замглавы МИД России Рябков провел встречу с послами стран «евротройки»

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с послами стран «евротройки» — Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщили в дипведомстве.

«Обсуждалась ситуация в связи с неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «Ленты.ру») привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Рябков указал на отсутствие у европейских стран правовых оснований для восстановления санкций против Ирана, а также призвал их воздержаться от провокаций и вернуться за стол переговоров.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана приостановил взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана. Сообщалось, что такое решение было принято «из-за действий европейских стран».