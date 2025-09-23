Александр Овечкин вернулся к тренировкам на льду

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую тренировку на льду после того, как получил травму. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети X.

Репортер уточнила, что 40-летний игрок занимался в специальном свитере. Он подчеркивает запрет на ведение единоборств.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона». Он также не принял участие в нескольких тренировках.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Сам спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.