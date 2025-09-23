Спорт
Адмирал
4:5
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валентен Руае
0:2
Завершен
Александр Бублик
Ханчжоу
Металлург Мг
0:1
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Broke Boys
Сегодня
19:30 (Мск)
Сокол
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Вулверхэмптон
Сегодня
21:45 (Мск)
Эвертон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
16:29, 23 сентября 2025
Спорт

Овечкин вернулся к тренировкам на льду

Александр Овечкин вернулся к тренировкам на льду
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: James Guillory / Imagn Images/ Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую тренировку на льду после того, как получил травму. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети X.

Репортер уточнила, что 40-летний игрок занимался в специальном свитере. Он подчеркивает запрет на ведение единоборств.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона». Он также не принял участие в нескольких тренировках.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Сам спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.

    Все новости