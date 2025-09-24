Компанию задержанного энергетического олигарха предложили передать государству

В «Корпорации СТС» заявили о готовности передать «Облкоммунэнерго» государству

В «Корпорации СТС» заявили о готовности передать компанию «Облкоммунэнерго», принадлежащую задержанному энергетическому олигарху Алексею Боброву, в государственную собственность для разрешения судебного спора. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Представители корпорации надеются на конструктивное разрешение судебного спора, отмечается в заявлении. «Корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации», — говорится в сообщении.

В компании настаивают, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру. В корпорации также отметили, что Артем Биков и Алексей Бобров являются добросовестными налоговыми резидентами, ведущими активную предпринимательскую деятельности в России. При этом у первого нет иностранного гражданства.

Накануне, 23 сентября, стало известно о задержании представителями силовых структур совладельца корпорации — миллиардера Алексея Боброва. У него дома в Москве и в офисе прошли обыски. После этого олигарха увезли в Екатеринбург на допрос к следователю. Вместе с владельцем «Облкоммунэнерго» силовики забрали председателя совета директоров корпорации Татьяну Черных.

Экс-руководителя «Облкоммунэнерго» Антона Боликова подозревают в хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Его также задержали 23 сентября, как и исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) Артема Носкова.

ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала. Ее фактическими владельцами называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва. С 2007 года оба проживали в Австрии. В середине сентября 2025-го Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск, в котором потребовала передать в госсобственность «Облкоммунэнерго».