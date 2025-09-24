Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:13, 24 сентября 2025Силовые структуры

Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

В Вологде суд приостановил производство по делу экс-главы города Шулепова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Вологде суд приостановил производство по уголовному делу умершего экс-главы города Евгения Шулепова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Вологде суд приостановил производство по уголовному делу Шулепова до момента определения правопреемников и истечения полугодового срока для принятия наследства.

17 сентября обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался в больнице, где проходил длительное лечение от хронического заболевания.

Экс-мэр Вологды был задержан в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. Все это время он находился под стражей.

Ранее Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионные активы Шулепова, его семьи и помощницы. Среди них — 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости в Вологде, Москве и областях, а также загородный комплекс на реке Кубена, катер Sea-Doo Challenger, автомобили Lexus и BMW, квадроцикл и снегоходы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции бывший российский мэр умер в больнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости