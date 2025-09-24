Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

В Вологде суд приостановил производство по делу экс-главы города Шулепова

В Вологде суд приостановил производство по уголовному делу умершего экс-главы города Евгения Шулепова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Вологде суд приостановил производство по уголовному делу Шулепова до момента определения правопреемников и истечения полугодового срока для принятия наследства.

17 сентября обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался в больнице, где проходил длительное лечение от хронического заболевания.

Экс-мэр Вологды был задержан в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. Все это время он находился под стражей.

Ранее Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионные активы Шулепова, его семьи и помощницы. Среди них — 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости в Вологде, Москве и областях, а также загородный комплекс на реке Кубена, катер Sea-Doo Challenger, автомобили Lexus и BMW, квадроцикл и снегоходы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции бывший российский мэр умер в больнице.