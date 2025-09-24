Тренер группы Тутберидзе прокомментировал недопуск к отбору на Олимпиаду

Тренер Глейхенгауз: О своем недопуске к отбору на Олимпиаду-2026 знал заранее

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал недопуск фигуристов к отборочному турниру на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Okko Спорт».

По словам хореографа, о том, что он не сможет поехать на соревнования вместе со своей подопечной, фигуристкой-одиночницей Аделией Петросян, он знал заранее. «То, что я не поеду, мы знали раньше, конечно же, и с Аделией мы все проговаривали. Все остальное было тайной, потому что мы не хотели, чтобы были какие-то проблемы», — заявил он.

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

Ранее Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру фигуристов. Он рассказал, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения Петросян.