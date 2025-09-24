В Кремле высказались об атаках беспилотников ВСУ на Москву и защите столицы

Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО от атак ВСУ

Москва защищена от атак беспилотников Вооруженных сил Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

«Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены. Ну, это скорее носит такой пиар-эффект», — сказал он.

ВСУ пытались атаковать Москву с вечера 22 сентября до середины следующего дня. Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, за это время был сбит 46 беспилотников.

Ранее стало известно, что при атаке на Москву и Подмосковье ВСУ использовали новую тактику, запуская дроны небольшими группам до четырех аппаратов. Стартовали беспилотники, предположительно, из Львовской и Ровненской областей Украины.

До этого источник журналистов в Минобороны сообщил, что в ходе атаки по России в ночь на 23 сентября ВСУ также использовали воздушные шары. По его данным, они применялись не прицельно. Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов, таким образом Киев мог попытаться обмануть российскую систему ПВО.