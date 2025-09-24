ВСУ запустили по России десятки воздушных шаров с взрывчаткой

РИА Новости: ВСУ запустили по России более 30 воздушных шаров с взрывчаткой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили по регионам России десятки метеорологических воздушных шаров, начиненных взрывчаткой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказал собеседник агентства, по состоянию на утро 24 сентября в различных субъектах страны зафиксировано более 30 инцидентов с воздушными шарами ВСУ. Все они уничтожены.

Ранее об использовании Украиной в ходе атаки на Россию в ночь на 23 сентября воздушных шаров журналистам сообщил источник в Минобороны. Однако он не уточнял, были ли аппараты оснащены взрывчаткой.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ могли использовать метеорологические шары в качестве обманки для российских средств противовоздушной обороны. Кроме того, они могли применяться для помощи беспилотникам в нацеливании или разведке.

До этого ВСУ уже запускали по российским регионам взрывоопасные воздушные шары, которые прозвали «шарами-террористами». Такой аппарат обладает большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и может нести до шести 82-миллиметровых мин. В августе такие аппараты использовались для атаки на Липецкую область, а в январе «шар-террорист» заметили в Курской области. В течение 2024 года также неоднократно сообщалось о похожих инцидентах.