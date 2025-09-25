ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне в 83,6 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 26 сентября, составят 83,6 рубля. Для сравнения, в четверг, 25 числа, курс доллара находился на уровне в 83,99 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты понизили примерно на 39 копеек. Официальный курс евро опустили на 35 копеек — с 98,6 до 98,15 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, остались почти без изменений и составили 11,7 рубля.

Ряд экспертов прогнозируют скорое изменение соотношения сил в валютной парке доллар/рубль. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает укрепления американской валюты до конца осени до 85-90 рублей. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова отмечает, что факторы, способствующие ослаблению американской валюты, к настоящему времени утратили свое влияние. Рост же госрасходов (в первую очередь, военных) вкупе с высоким потребительским спросом на внутреннем рынке будут давить на рубль в обозримом будущем.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко к числу основных причин ослабления российской валюты отнесла снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть. На этом фоне она не исключила, что доллар сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что это может произойти ближе к концу году. В этом случае, считает глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для отечественных экспортеров уровню. Это поможет увеличить поступления в федеральный бюджет, испытывающий проблемы из-за растущего дефицита.