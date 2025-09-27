Журова порадовалась решению УЕФА не отстранять Израиль от турниров

Депутат Журова положительно оценила решение УЕФА не отстранять Израиль

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предварительном решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять Израиль от участия в международных турнирах. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова положительно оценила информацию о том, что УЕФА не намерен запрещать футбольным командам из Израиля принимать участие в соревнованиях. «УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики», — заявила она.

25 сентября издание Israel Hayom сообщило, что УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечалось, что вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

Ранее Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от турниров. «Устраивать разборки за счет спортсменов и давить на президентов стран — бесполезно», — сказала она.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

