Россия
15:20, 29 сентября 2025

Бойцы СВО показали «термобарическую ответку» ВСУ за погибших в Подмосковье бабушку и внука

Бойцы СВО подготовили снаряд в ответ за погибших в Подмосковье бабушку и внука
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) подготовили «термобарическую ответку» Вооруженным силам Украины (ВСУ) за пожилую женщину и ее шестилетнего внука, погибших в результате атаки беспилотников в Подмосковье. Фотографию с ней показал Telegram-канал «Черные гусары», связанный с 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригадой.

К посту приложен снимок, на котором видно снаряд с надписью: «За Сашу и его бабушку». Боеприпас будет использован операторами FPV-дронов 1-го мотострелкового батальона в составе бригады.

Согласно информации из открытых источников, термобарические снаряды используют для распыления и подрыва газового облака.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» предрек ответ за гибель ребенка в Подмосковье. Он напомнил, что этому предшествовали удары по Сочи, крымскому Форосу и Белгороду. Парламентарий считает, что прорывавшиеся к Москве дроны были нацелены на гражданские объекты, а не на военные, так как они хорошо защищены.

«Женщина прямо возле нас шла вся в крови» Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
24 сентября 2025
ВСУ массово атаковали Москву. Сообщается о более чем 40 сбитых дронах. Что известно к этому часу?
23 сентября 2025
ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие
22 сентября 2025

О том, что 76-летняя пенсионерка и ребенок из Воскресенска стали жертвами атаки ВСУ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в ночь на 29 сентября над городским округом и соседней Коломной сбили четыре беспилотника. В результате зафиксированы повреждения в нескольких домах.

Всего, по данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 84 украинских беспилотника.

