На могиле воевавшего с чеченцами российского полководца повесили флаг с Кадыровым

На могиле полководца Ермолова в Орле повесили флаг с Кадыровым

В Орле на могиле российского полководца Алексея Ермолова, воевавшего с чеченцами в Кавказской войне 1817-1864 годов, повесили флаг с портретом главы Чечни Рамзана Кадырова. Ролик с места захоронения опубликовал общественник и спортсмен Максим Дивнич в Telegram.

На кадрах видно висящее рядом с табличкой о генерале Ермолове полотнище с изображением главы Чечни и лозунгом «Ахмат — сила!». «Можешь делать свое подразделение, батальон, что угодно под этой громкой фамилией, но чтобы главное он был вот под нашим знаменем!», — говорит человек за кадром, обращаясь к Дивничу как «Диваныч». Он также называет полководца кумиром спортсмена.

В свою очередь, Дивнич в посте подчеркнул, что не понимает, к чему снят этот ролик. «Но вижу человек поехал не поленился на могилу Великого полководца, еще и цветы возложил. Ну молодец, историю чтит», — написал он.

Принадлежность автора видео к «Ахмату» на данный момент не подтверждена. Сам спецназ, как правило, использует флаги с изображением первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Кроме того, в мае стало известно о новом флаге формирования, на котором размещены православные и мусульманские религиозные символы, а одна их его частей выполнена в виде российского триколора.

В июле Дивнич стал участником громкого скандала, когда потребовал реакции командира «Ахмата» Апти Алаудинова на случай в одном из публичных бассейнов Луганска, где пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам. Как тогда сообщалось, дебошир попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим чеченским спецназом. В результате спортсмен и генерал-лейтенант опубликовали множество постов с критикой друг друга. Кроме того, в одном из видео Алаудинов 18 раз за ролик назвал Дивнича «Диванычем».