Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 29 сентября 2025Россия

На могиле воевавшего с чеченцами российского полководца повесили флаг с Кадыровым

На могиле полководца Ермолова в Орле повесили флаг с Кадыровым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Орле на могиле российского полководца Алексея Ермолова, воевавшего с чеченцами в Кавказской войне 1817-1864 годов, повесили флаг с портретом главы Чечни Рамзана Кадырова. Ролик с места захоронения опубликовал общественник и спортсмен Максим Дивнич в Telegram.

На кадрах видно висящее рядом с табличкой о генерале Ермолове полотнище с изображением главы Чечни и лозунгом «Ахмат — сила!». «Можешь делать свое подразделение, батальон, что угодно под этой громкой фамилией, но чтобы главное он был вот под нашим знаменем!», — говорит человек за кадром, обращаясь к Дивничу как «Диваныч». Он также называет полководца кумиром спортсмена.

В свою очередь, Дивнич в посте подчеркнул, что не понимает, к чему снят этот ролик. «Но вижу человек поехал не поленился на могилу Великого полководца, еще и цветы возложил. Ну молодец, историю чтит», — написал он.

Принадлежность автора видео к «Ахмату» на данный момент не подтверждена. Сам спецназ, как правило, использует флаги с изображением первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Кроме того, в мае стало известно о новом флаге формирования, на котором размещены православные и мусульманские религиозные символы, а одна их его частей выполнена в виде российского триколора.

Материалы по теме:
«Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем
«Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем
22 июля 2025
Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских
Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских
21 июля 2025
Соратник «Русской общины» подрался с чеченцем у бассейна и обвинил его в приставании к девушке. В «Ахмате» заявили о провокации
Соратник «Русской общины» подрался с чеченцем у бассейна и обвинил его в приставании к девушке. В «Ахмате» заявили о провокации
21 июля 2025

В июле Дивнич стал участником громкого скандала, когда потребовал реакции командира «Ахмата» Апти Алаудинова на случай в одном из публичных бассейнов Луганска, где пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам. Как тогда сообщалось, дебошир попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим чеченским спецназом. В результате спортсмен и генерал-лейтенант опубликовали множество постов с критикой друг друга. Кроме того, в одном из видео Алаудинов 18 раз за ролик назвал Дивнича «Диванычем».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости