Захарова рассказала о создании Западом барьера для доступа граждан к российским СМИ

Захарова заявила, что Запад подвергает медиапространство опасной фрагментации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Западные страны подвергают глобальное медиапространство опасной фрагментации. Они пытаются искоренить любые проявления инакомыслия, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации — памятная дата, учрежденная в 2015 году, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, несмотря на впечатляющий прогресс в сфере коммуникаций, реальная ситуация в сфере свободы доступа к информации в мире существенно ухудшилась. Со стороны Запада глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации, уточнила она.

Западные страны создали для своих жителей искусственный барьер, который ограничивает им доступ к информации. Речь идет о запрете и блокировке российских СМИ, заявила Захарова.

В июне стало известно, что на территории Евросоюза запретят доступ к трем российским СМИ. Сообщалось, что ограничения коснутся таких медиа, как РИА Новости, «Известия» и «Российская газета».

В ответ на это в МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны.

В свою очередь, отец Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что запрет российских средств массовой информации (СМИ) в Европе связан со страхом местных властей.

