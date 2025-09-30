«Можно не сомневаться в итогах референдумов». Два города Украины сочли готовыми присоединиться к России. Когда это произойдет?

Сальдо заявил о желании жителей Одессы и Николаева быть в составе России

Одесса и Николаев вошли бы в состав России, если бы для жителей этих городов провели соответствующие референдумы. Желающие присоединиться к РФ регионы Украины назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы», — сказал он.

По его словам, проведение референдумов в Николаевской и Одесской областях возможно только после того, как киевские власти уйдут из регионов. После этого многие «ярые сторонники [Украины], которые понаехали» в эти города, были бы вынуждены уехать. «Так что в итогах референдумов можно не сомневаться», — заключил Сальдо.

России предрекли завершение СВО после взятия под контроль трех городов

Ранее военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что специальная военная операция (СВО) не закончится, пока Россия не зайдет на правый берег Днепра и не вернет Херсон, Николаев и Одессу. Однако, отметил он, на это могут потребоваться годы, поскольку Россия и Украина с НАТО могут состязаться на равных достаточно долго.

Основная проблема в том, что до конца войны, чтобы мы в ней победили однозначно, и она никогда не могла возродиться, еще довольно далеко Алексей Живов военный эксперт

Ровно год назад Сальдо говорил, что взятие под контроль Херсона станет предтечей взятия Николаева и Одессы. «И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот сто лет прошло — снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо, этот путь, путь Суворова, сейчас мы пройдем снова», — сказал Сальдо.

Раскрыта «тактика мягкой силы» Российской армии

Российские военные предпочитают не штурмовать крупные города в зоне украинского конфликта, а применять тактику мягкой силы, которая сохраняет жизни как военнослужащих, так и мирного населения. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «С самого начала украинского конфликта мы не ставили своей целью силовой захват таких крупных городов, как Киев, Харьков, Херсон, Одесса. Дело в том, что многомиллионные города очень урбанизированы, и проведение операций в них чревато большими потерями как среди самих наступающих, так и среди мирного населения», — объяснил аналитик.

По словам полковника, заметно лучше в таких случаях работает тактика мягкой силы, когда города сдаются сами. Это, как он отметил, помогает сохранить много человеческих жизней. «Это окружения, выборочные зоны оккупации, проведение пропагандистской работы. Мягкая сила. Полагаю, что в условиях проводимой нами операции эта тактика оправдана», — заключил Матвийчук.