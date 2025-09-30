Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 30 сентября 2025Россия

«Можно не сомневаться в итогах референдумов». Два города Украины сочли готовыми присоединиться к России. Когда это произойдет?

Сальдо заявил о желании жителей Одессы и Николаева быть в составе России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Одесса и Николаев вошли бы в состав России, если бы для жителей этих городов провели соответствующие референдумы. Желающие присоединиться к РФ регионы Украины назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы», — сказал он.

По его словам, проведение референдумов в Николаевской и Одесской областях возможно только после того, как киевские власти уйдут из регионов. После этого многие «ярые сторонники [Украины], которые понаехали» в эти города, были бы вынуждены уехать. «Так что в итогах референдумов можно не сомневаться», — заключил Сальдо.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Это не митинг, это революция» Как Евромайдан привел к политическому кризису и гражданской войне на Украине
«Это не митинг, это революция»Как Евромайдан привел к политическому кризису и гражданской войне на Украине
24 апреля 2023

России предрекли завершение СВО после взятия под контроль трех городов

Ранее военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что специальная военная операция (СВО) не закончится, пока Россия не зайдет на правый берег Днепра и не вернет Херсон, Николаев и Одессу. Однако, отметил он, на это могут потребоваться годы, поскольку Россия и Украина с НАТО могут состязаться на равных достаточно долго.

Основная проблема в том, что до конца войны, чтобы мы в ней победили однозначно, и она никогда не могла возродиться, еще довольно далеко

Алексей Живоввоенный эксперт

Ровно год назад Сальдо говорил, что взятие под контроль Херсона станет предтечей взятия Николаева и Одессы. «И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот сто лет прошло — снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо, этот путь, путь Суворова, сейчас мы пройдем снова», — сказал Сальдо.

Раскрыта «тактика мягкой силы» Российской армии

Российские военные предпочитают не штурмовать крупные города в зоне украинского конфликта, а применять тактику мягкой силы, которая сохраняет жизни как военнослужащих, так и мирного населения. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «С самого начала украинского конфликта мы не ставили своей целью силовой захват таких крупных городов, как Киев, Харьков, Херсон, Одесса. Дело в том, что многомиллионные города очень урбанизированы, и проведение операций в них чревато большими потерями как среди самих наступающих, так и среди мирного населения», — объяснил аналитик.

Материалы по теме:
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной. Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной.Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
26 июня 2024
«Под угрозой существование Украины» Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
«Под угрозой существование Украины»Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
12 марта 2025

По словам полковника, заметно лучше в таких случаях работает тактика мягкой силы, когда города сдаются сами. Это, как он отметил, помогает сохранить много человеческих жизней. «Это окружения, выборочные зоны оккупации, проведение пропагандистской работы. Мягкая сила. Полагаю, что в условиях проводимой нами операции эта тактика оправдана», — заключил Матвийчук.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно не сомневаться в итогах референдумов». Два города Украины сочли готовыми присоединиться к России. Когда это произойдет?

    Теща оценила жизнь экс-зятя и его беременной жены в 400 тысяч рублей для киллеров в Москве

    От российских заправок стали требовать снижения цен

    Раненый боец СВО засудил отказавшихся назначить ему выплату чиновников

    Минпромторг указал на продление льгот на утильсбор для одного вида машин

    Российский школьник сломал руку в давке из-за сокращения уроков

    Актриса Екатерина Климова похвасталась фигурой в прозрачном наряде

    Вылечившийся от рака телеведущий узнал о болезни благодаря одному анализу

    В России объяснили желание НАТО избавиться от Приднестровья

    Британия впервые применила ракеты NSM

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости