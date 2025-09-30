Наука и техника
10:22, 30 сентября 2025Наука и техника

Российский макет спутника ДЗЗ для низкой орбиты испытали

РКЦ «Прогресс» испытал макет спутника ДЗЗ для низкой орбиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» успешно испытал макет малого спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для низкой околоземной орбиты. Об этом со ссылкой на Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы сообщает ТАСС.

«Испытания включали гармоническую и широкополосную случайную вибрацию на квалификационных уровнях, а также определение массы и центра масс», — заявили в организации.

485-килограммовый комплекс оптико-электронного наблюдения (КОЭН) предназначен для мониторинга состояния лесов. Запуск космического аппарата на орбиту высотой 500 километров намечен на 2026 год. Срок службы спутника составит пять лет.

Ранее заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заметил, что программа биологического спутника «Бион-М» № 2 оказалась исключительно российской.

В мае 2024-го гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российскую сверхтяжелую ракету планируется создавать на базе носителя «Союз-5».

