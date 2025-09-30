Заправки в России решили проверить из-за роста цен на бензин

ФАС проверит сети автозаправок из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила проверить сети автозаправок из-за роста цен на бензин. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает РИА Новости.

Причиной проверки стал рост биржевых и розничных цен на топливо в России, который начался летом. В ряде регионов возникли проблемы с поставками, из-за которых пришлось ограничить продажи бензина в одни руки. Поэтому в ФАС инициировали проверку и пообещали после нее установить, нет ли в действиях АЗС нарушений антимонопольного законодательства

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов отметил, что на фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от ФАС и Минэнерго с требованием рассказать о запасах топлива или объяснить повышение цен на него.

Ранее стало известно, что власти Крыма и Севастополя ограничили продажу бензина в одни руки, а в отдельных районах Дальнего Востока жители жалуются на полное отсутствие топлива на заправках.