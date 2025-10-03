Бывший министр спорта России отреагировал на слова главы ФИФЫ об Израиле

Колобков: Слова Инфантино об объединяющей силе футбола прекрасны

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино о конфликте Израиля и Палестины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Колобков согласился со словами Инфантино о том, что ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей с разобщенном мире. «Прекрасные слова, искренне так считаю. Было бы здорово услышать эти слова в 2022 году — про сборную России, про РФС. Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать», — написал он.

Инфантино выступил с заявлением на фоне призывов отстранить Израиль от международных соревнований. 23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

Кроме того, группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.