Собчак показала самые смешные комментарии под ее интервью с Арестовичем

Журналистка Собчак показала самые смешные комментарии под ее видео с Арестовичем

Российская журналистка Ксения Собчак показала самые смешные, по ее мнению, комментарии под интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Скриншоты отзывов зрителей она опубликовала в своем Telegram-канале.

«В комментариях под интервью с Арестовичем ожидаемо нажористо, горячо и смешно», — заявила Собчак. К публикации журналистка прикрепила скриншоты нескольких сообщений, которые показались ей наиболее интересными.

«— Можно у вас столик заказать? — Не, Арестович на все стулья сел!», «В интервью с Арестовичем было бы очень жирно добавить рекламу какого-нибудь обувного магазина», «Ну наконец-то! Великий комбинатор на сцене!» — написали под видео комментаторы.

Интервью Арестовича вышло на YouTube-канале Собчак 6 октября. В ходе беседы он, в частности, заявил, что отдал бы России Крым и четыре области, если бы оказался на месте президента Украины. Кроме того, он похвалил российского президента Владимира Путина и сообщил о компромате на украинского лидера Владимира Зеленского.

Информация о том, что Собчак взяла интервью у Арестовича, появилась 11 сентября. Журналистку заметили гуляющей с украинским политиком в Лондоне.

Арестович занимал должность советника офиса президента Украины с 2020 года. В январе 2023 года он ушел в отставку. Этому предшествовало его заявление о том, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. После ухода с должности он неоднократно критиковал руководство Украины.