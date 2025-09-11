Интернет и СМИ
20:07, 11 сентября 2025

Собчак и Арестовича заметили вместе в Лондоне. Их встреча вызвала возмущение в России

В Лондоне на видео сняли гуляющих вместе Собчак и Арестовича
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российскую журналистку Ксению Собчак заметили гуляющей с бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Видео прогулки опубликовали в сети.

На кадрах видно, как Собчак идет по улице с Арестовичем, который держит зонт. Ролик снят в Лондоне. Предполагается, что журналистка брала у него интервью, так как перед ними шли операторы.

Арестович призывал уничтожить Россию

Российский военный корреспондент Юрий Котенок, комментируя опубликованную в сети видеозапись, задался вопросом, как можно брать интервью у человека, который призывал уничтожить Россию.

Арестович — содомит и террорист, который резко изменил риторику. Но врагом, по крайней мере, по определению Росфинмониторинга, он быть не перестал. И что это, как не пособничество врагу?

Юрий Котеноквоенный корреспондент

Котенок подчеркнул, что Арестович официально участвовал в боевых действиях против мирного населения Донбасса. По его мнению, подобное является легализацией носителей террора.

«Или это тоже кому-то не возбраняется? Это так, к слову», — заключил он.

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Арестович критиковал руководство Украины

Алексей Арестович занимал должность внештатного советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского с 2020-го по 2023 год. Он ушел в отставку после заявления о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился в результате работы украинских средств противовоздушной обороны. После этого он неоднократно критиковал руководство страны.

В мае 2025 года указом Зеленского против Арестовича ввели санкции, он лишился всех государственных наград. Его активы заблокировали и запретили совершать торговые операции и выводить средства за границу.

В свою очередь, Арестович советовал убрать Зеленского. При это, утверждал он, пойти на такой шаг необходимо не ради «сдачи [президенту России Владимиру] Путину», а ради того, чтобы Украина вообще имела будущее.

В 2022 году Арестович также попал в базу сайта «Миротворец» за участие в «актах гуманитарной агрессии» против своей страны. Политика охарактеризовали как «профессионального провокатора», который занимался дискредитацией государственных органов власти и «деморализацией» военнослужащих украинской армии.

