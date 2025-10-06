«Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

Бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он высказался о том, как бы решил вопрос с территориями и что бы делал на месте президента Украины. Также политик раскрыл подробности переговоров в Стамбуле 2022 года.

Алексей Арестович занимал должность внештатного советника офиса президента Украины Владимира Зеленского с 2020 по 2023 год. В январе 2023-го он написал заявление об уходе в отставку. Этому предшествовало его заявление о том, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. После ухода с должности Арестович неоднократно критиковал руководство Украины.

Арестович заявил о готовности поехать «на стрелку» в Москву

В ходе интервью бывший украинский политик представил себя на месте президента Украины и порассуждал о том, что сделал бы в первую очередь. Арестович заявил, что первым делом отправился бы в Москву.

Поехал бы в Москву сразу — по принципу «иду на вы», это не на поклон, это как Саша Белый (персонаж российского многосерийного фильма «Бригада» — прим. «Ленты.ру»), на стрелку Алексей Арестович экс-советник главы офиса президента Украины

В Москве, уточнил Арестович, он предложил бы подвести итоги отношений России и Украины «с 1991 года по проблемным зонам».

Известно, что президент России Владимир Путин неоднократно приглашал Зеленского в Москву. Также он называл российскую столицу лучшим местом для проведения переговоров. Однако Киев отверг эти предложения.

Арестович, комментируя приглашение Зеленского в Москву, назвал его уникальным шансом для украинского лидера. «Приглашение Путиным Зеленского в Москву под "...100 процентов гарантии безопасности" — это вызов. Не приехать — поколебать имидж "не сбежавшего", стать "не поехавшим". Поехать — получить уникальный шанс», — писал он.

Арестович высказался об уступке территорий

Также украинский экс-политик поделился мнением насчет территорий, которые присоединились к России по итогам референдума в 2022 году. Арестович заявил, что будь он на месте президента Украины, отдал бы «четыре области и Крым» России. При этом отказался бы признать это с юридической точки зрения.

Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими Алексей Арестович экс-советник главы офиса президента Украины

По его мнению, Киев бы отвел свои силы с этих территорий и тогда можно было бы заключить длительное мирное соглашение, после чего Россия и Украина могли бы перестроить систему взаимоотношений.

До этого Арестович также заявлял, что Украина сможет выжить только при нейтральном статусе и хороших отношениях с Россией и Белоруссией.

Путин и Зеленский могли встретиться в 2022 году, утверждает он

Президенты России и Украины якобы должны были встретиться вскоре после начала специальной военной операции, заявил Арестович. В интервью Собчак он раскрыл некоторые детали переговоров в Стамбуле в 2022 году.

По словам политика, лидеры стран должны были провести прямые переговоры 9 апреля. Этому предшествовало стамбульское коммюнике, которое подписали помощник президента России Владимир Мединский и Давид Арахамия, возглавлявшие делегации сторон.

Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью Алексей Арестович экс-советник главы офиса президента Украины

Однако встреча Путина и Зеленского сорвалась. Причиной этого, по словам Арестовича, стало вмешательство Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании. Интервьюируемый назвал это преступлением против Украины.

Собчак и Арестовича заметили на совместной прогулке по Лондону

Об интервью экс-советника главы офиса президента Украины российской журналистке стало известно в начале сентября. Тогда Собчак и Арестовича заметили вместе в Лондоне.

Видео их совместной прогулки появилось в сети. На опубликованных кадрах Собчак шла по улице столицы Великобритании рядом с бывшим украинским политиком. Арестович при этом держал зонт над ними обоими. Также в кадр попали операторы, которые шли впереди. Это вызвало предположения, что экс-советник главы офиса Зеленского дает интервью Собчак.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок, комментируя видеозапись, назвал Арестовича содомитом и террористом, «который резко изменил риторику», подчеркнув, что «врагом (...) по определению Росфинмониторинга, он быть не перестал». В связи с этим действия Собчак, по его мнению, можно квалифицировать как пособничество врагу.