Нападение сбежавшей львицы на 11-летнего мальчика попало на видео

В сети появилось видео нападения львицы на 11-летнего мальчика в Таиланде

В сети появилось видео нападения львицы на мальчика, произошедшее в провинции Канчанабури, Таиланд. Подробности инцидента стали известны Viral Press.

Годовалая львица сбежала от хозяина — 32-летнего Париньи Паркпума. Он ремонтировал вольер и на время оставил животное на цепи. «Я не знал, что цепь оборвалась, пока мне не позвонил сосед и не сказал, что львица сбежала и напала на ребенка, — вспоминает Паркпум. — Я сразу же выскочил на улицу и поймал ее». Этот момент попал на видео.

Жертвой хищницы стал 11-летний Артит Нуангнуи. По словам мальчика, львица стремительно настигла его и повалила на землю. «Я притворялся мертвым, поскольку знал: если буду сопротивляться, не выживу», — рассказал он позднее.

Нуангнуи спас проходивший мимо мужчина. Он ударил львицу по голове, чтобы та отпустила мальчика. Только после этого на месте происшествия показался Паркпум, который забрал хищницу с собой.

Ранее сообщалось, что немец по имени Валентин Грюнер отказался от благ цивилизации и поселился в Ботсване со львицей Сиргой. По словам Грюнера, он вырастил хищницу как собственную дочь, поэтому может питаться ее добычей.