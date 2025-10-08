В Петербурге архитектора застрелили на глазах у дочери, поставив на колени. Убийца после этого устроил поджог и покончил с собой

В Санкт-Петербурге в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице застрелили архитектора Александра Супоницкого. Это произошло на глазах его 10-летней дочери, когда они вышли из квартиры.

Убийцей, вероятно, был бизнесмен Константин Козырев, живший этажом ниже. Сообщается, что между ними мог быть конфликт, хотя супруга Супоницкого опровергает это. После преступления Козырев поджег свою квартиру и покончил с собой.

Убийца поставил на колени архитектора и его дочь и выстрелил Супоницкому в затылок

Утром в среду, 8 октября, 73-летний Супоницкий вышел из своей пятикомнатной квартиры на третьем этаже, где жил с женой и детьми, чтобы отвезти дочь в школу. Они были уже у лифта, когда к ним подошел мужчина. Утверждается, что он направил в их сторону автомат и заставил обоих встать на колени. После этого вооруженный человек дважды выстрелил архитектору в затылок и ушел. Девочка не пострадала и побежала обратно в квартиру.

Затем убийца, которым называют 49-летнего Козырева, спустился в свою квартиру этажом ниже, поджег ее и совершил суицид. Тело нашли прибывшие на место пожарные при тушении огня.

Следственный комитет подтвердил, что найдены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями и что сосед, выстреливший в Супоницкого, свел счеты с жизнью в своей квартире. СК также опубликовал видео с места преступления с телом архитектора в крови у лифта и сгоревшей квартирой, в которой лежит автомат (СК уточняет, что это карабин, Shot добавляет, что это АКС-74). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью.

На других видео и фото видно разбитое стекло перед подъездом, окно сгоревшей квартиры и копоть на фасаде дома, работающие сотрудники правоохранительных органов.

Козырев мог следить за жертвой и специально поселился в том же доме

Предполагается, что между жертвой и убийцей мог быть конфликт, так как оба работали в сфере строительства, однако как именно пересекались их интересы, неизвестно.

По данным Shot, Козырев мог следить за Супоницким и специально поселиться в квартире этажом ниже. Жильцы указанного ЖК подтвердили, что мужчина в доме поселился недавно, в сентябре. Он ездил на люксовом минивэне Mercedes и часто закупался в ЦУМе. По данным 78.ru, накануне предприниматель общался с бывшей женой и обсуждал празднование своего дня рождения, которое отметил бы 12 октября. Ничего подозрительного он не говорил.

При этом жена Супоницкого Алиса рассказала, что накануне муж вел себя как обычно и не предчувствовал беды, ранее ни о каких конфликтах он не рассказывал. Она заметила, что он собирался проводить дочь до школы и уже вышел из дома, но потом по какой-то причине вернулся, а когда уходил во второй раз, то встретил стрелка.

К слову, 38-летняя Алиса — вторая жена архитектора, миссис World Russian Beauty, модель, архитектор, дизайнер.

Что известно о Супоницком и Козыреве

Первый был членом Союза архитекторов СССР и России, основателем и главой совета директоров группы «Суарт» («Архитектурная мастерская Супоницкого»). Он получил известность благодаря проектам метро в Санкт-Петербурге — в частности, наземному вестибюлю станции метро «Горьковская», который был открыт после реконструкции в конце 2009 года. Бюро также разработало проекты реконструкции наземных вестибюлей станций «Фрунзенская» и «Парк Победы».

Кроме того, «Суарт» разработал проект торгово-развлекательного комплекса «Адмирал» с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская», проект ТРК «ПИК» на Сенной площади.

Козырев женат, у него двое детей. Утверждается, что он недавно вернулся из зоны специальной военной операции.

Когда бизнесмен был замдиректора по финансам крупного строительного холдинга «Петротрест», его «дочка» получила контракт на постройку домов для сотрудников ФСБ в Петербурге, Мурманске и Сортавале. Однако дома так и не были построены, сроки сорвались. Под уголовное преследование в числе прочих попал и Козырев. Его, ушедшего из «Петротреста» в 2013 году, задержали уже в 2015-м и обвинили в неуплате налогов на 22 миллиона рублей.

В 2017 году суд оправдал мужчину. Истец обжаловал решение, и в ходе нового расследования выяснилось, что одна из «дочек» холдинга заключала фиктивные контракты на выполнение работ с фирмами-однодневками. Их находил через третьих лиц Козырев. По версии следствия, на счета таких фирм он перевел более 233 миллионов рублей. По этому новому делу его вновь обвинили в 2023 году. Но минувшим летом дело в отношении него прекратили за истечением сроков давности, при этом по нему же соучастнице Козырева вынесли обвинительный приговор.

С 2022 года Козырев зарегистрирован в качестве ИП, занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.