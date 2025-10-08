Россия
15:17, 8 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

Белик: Дипломатическое разрешение конфликта на Украине затягивает позиция Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Слова заместителя главы МИД России Сергея Рябкова об окончании импульса мирного процесса по Украине подчеркивают наличие глубоких противоречий и сложностей в урегулировании конфликта, который требует систематической работы на разных уровнях, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что ситуация будет оставаться неразрешимой, пока Киев придерживается продолжения боевых действий.

«Заявление Рябкова, с одной стороны, подчеркивает характер дипломатических усилий и важность личных встреч между мировыми лидерами для достижения прогресса в урегулировании конфликтов, но с другой стороны, констатирует наличие глубоких противоречий и сложностей в украинском вопросе, которые требуют не только отдельных встреч, но и систематической работы на разных уровнях», — сказал Белик.

По его мнению, украинская сторона демонстрирует не только отсутствие заинтересованности в урегулировании конфликта, но и нацеленность на эскалацию.

«Пока киевский режим и поддерживающая его "партия войны" будут придерживаться стойкой линии продолжения конфликта, даже дипломатические усилия на высоком уровне не смогут изменить подхода Киева к данному вопросу», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что дипломатическая работа по урегулированию украинского конфликта должна быть двусторонней и охватывать различные форматы переговоров и взаимодействия.

Если со стороны Украины нет заинтересованности в данном вопросе, то его решение закономерно затягивается. Дипломатия в данном контексте сталкивается со множеством препятствий, включая разные позиции сторон, внутренние политические факторы и внешнее вмешательство. Однако продолжение диалога и поиск компромиссов остаются важными для достижения устойчивого мира в Украине

Дмитрий Беликдепутат

Ранее Рябков заявлял о том, что импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи на высшем уровне на Аляске, оказался исчерпан. Замглавы МИД пояснял, что исчезновение этого импульса стало результатом деструктивной деятельности, прежде всего стран Европейского союза, о чем Россия заявляет прямо и открыто.

