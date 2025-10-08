Россия резко увеличила закупки бензина в Белоруссии

Reuters: В сентябре Россия увеличила закупки бензина в Белоруссии в четыре раза

В сентябре поставки топлива с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Россию взлетели в несколько раз. В том числе в четыре раза по сравнению с августом, до 49 тысяч тонн, выросли закупки бензина. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

Объем поставок дизельного топлива в Россию увеличился до 33 тысяч тонн. При этом белорусское топливо продолжает идти на экспорт через российские порты, но в период с января по сентябрь объем транзита сократился на 40 процентов, до 1,17 миллиона тонн, что собеседники агентства связывают с сокращением объема нефтепереработки.

В республике работают два НПЗ — Новополоцкий и Мозырский. Их номинальная мощность составляет 12 миллионов тонн нефти в год, но реальная переработка, как правило, на четверть меньше.

Ранее сообщалось, что Белоруссия возобновила продажи бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже еще в июле, но в сентябре объем поставок взлетел.

На прошлой неделе в правительстве предложили обнулить ввозные пошлины на импорт автомобильного бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура, которые сейчас составляют пять процентов. Таким образом чиновники хотели бы увеличить объемы импорта и хотя бы частично компенсировать выпавшее производство.

Основной причиной дефицита остаются внеплановые ремонты на НПЗ, из-за которых объем переработки сокращается. На этом фоне около десяти регионов России столкнулись с нехваткой топлива. С проблемами сталкиваются жители Севастополя, Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, Курской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей.