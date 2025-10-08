Последствия введения норм шариата для российских курьеров-мусульман оценили

Религиовед Силантьев: Курьеры-мусульмане не будут соблюдать запреты ДУМ РФ

Введенные советом исламских богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запреты для курьеров-мусульман не будут соблюдаться. Так последствия введения норм шариата для сотрудников служб доставки оценил российский религиовед Роман Силантьев, его слова приводит «Ридус».

Как сообщалось ранее, ДУМ ввел положение, которое запрещает курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов). Под запрет попадают алкоголь, табачные изделия, свинина, гадательные принадлежности, товары для азартных игр и связанные с язычеством предметы. Решение Управления вызвало общественный резонанс.

По мнению эксперта, ДУМ России не является авторитетной для российских мусульман организацией, и они вряд ли знают о введенных нормах шариата. «Они не соблюдаются даже в рамках ДУМ РФ, они никому там уже не интересны», — заявил Силантьев.

В свою очередь, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отмечал, что решение ДУМ противоречит сразу нескольким нормам российской Конституции. Он привел пять статей, которым не соответствует богословское заключение.

ДУМ РФ неоднократно оказывалось в центре скандалов. Так, в феврале 2025 года военкоры обратили внимание на картину о битве на Калке в кабинете первого зампреда организации Дамира Мухетдинова. Оказалось, что на изображении воины Золотой Орды устроили пир на телах поверженных русских витязей, а один из татаро-монголов попирает ногой стяг с ликом Христа. После резонанса Мухетдинов сначала признал, что мог оскорбить чувства россиян, позже сделал выпад в адрес критиков и отказался снимать картину со стены, но в итоге убрал полотно из кабинета.

Другой скандал, в центре которого оказалась организация, разгорелся из-за постановления ДУМ о допустимости многоженства. Его отменили лишь после вмешательства прокуроров. Глава совета исламских богословов при ДУМ Шамиль Аляутдинов обвинял единоверцев в трусости из-за отмены фетвы.