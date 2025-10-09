Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:12, 9 октября 2025Мир

В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

Джонсон: Передача ракет Tomahawk Украине грозит эскалацией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

Возможная передача Украине ракет Tomahawk грозит эскалацией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«Мы впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Россия будет иметь право на уничтожение пусковых установок для Tomahawk, а это может привести к потерям среди американских военных. «Мы не можем допустить такого развития событий», — отметил Джонсон.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву никак не повлияет на ход конфликта. Он подчеркнул, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Великий день». Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

    Боец рассказал об использовании ВСУ дронов с самодельными боеприпасами

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Трамп странно ответил на вопрос об Украине

    С Собчак взыскали долги по коммунальным платежам

    Стало известно о десятках взрывов и пожарах в Одессе и области после ударов «Гераней»

    Волки-людоеды за считанные дни загрызли шесть человек. От них нет спасения даже днем, а сопротивление делает зверей еще злее

    Опровергнут популярный миф о сексе в счастливых парах

    Трамп назвал дату освобождения заложников ХАМАС

    Раскрыта причина «излишнего» внимания Макрона к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости