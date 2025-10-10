Спорт
23:43, 10 октября 2025Спорт

Тренер сборной Ирана по футболу оценил поражение в матче с Россией

Тренер сборной Ирана Галенои: Наши игроки выложились по полной, это хороший опыт
Юлия Герасимова (редактор)
Амир Галенои

Амир Галенои. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои оценил поражение своей команды в товарищеском матче против сборной России. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Галенои, его подопечные хорошо себя проявили на поле.

«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики, наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе. (...) Это все равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворен опытом», — заявил он.

Также Галенои поздравил сборную России с победой. Он добавил, что команде было непросто играть на стадионе, который в основном поддерживал соперника.

10 октября сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

    Все новости