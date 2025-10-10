В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

Кличко: Левый берег Киева без света и частично без воды

В Киеве после ракетного удара наблюдаются массовые отключения света на левом берегу. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко в соцсетях подтвердил, что левый берег города остался без света и частично без воды. До этого он заявлял, что в Киеве из-за атаки беспилотников могут быть перебои со светом и водоснабжением.

Все экстренные службы города работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию, отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. Позже появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровске.

Кроме того, ВС РФ в ночь на 10 октября атаковали энергетический объект в подконтрольном Киеву Запорожье. На опубликованных фото и видео видны пожар и яркий красный дым.