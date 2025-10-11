Мир
01:51, 11 октября 2025

Мелания Трамп получила ответ Путина на свое письмо. О чем они договорились?

Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Will Oliver / Globallookpress.com

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что российский президент Владимир Путин ответил на ее письмо о якобы похищенных украинских детях.

Многое произошло с тех пор, как президент Путин получил мое письмо в минувшем августе. Он дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать со мной напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей, которые находятся в России. И с тех пор между президентом Путиным и мной был открытый канал связи

Мелания Трамппервая леди США

Она также выразила надежду, что на Украине «в скором времени» будет установлен мир.

Представитель Мелании Трамп напрямую работает с командой президента России

Первая леди уточнила, что ее представитель работает напрямую с командой президента России.

Мой представитель напрямую работает с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей со своими семьями

Мелания Трамппервая леди США

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске.

В США прошел исторический саммит Путина и Трампа. Атмосфера встречи на Аляске и эмоции президентов на самых ярких фото
15 августа 2025
В США прошел исторический саммит Путина и Трампа.Атмосфера встречи на Аляске и эмоции президентов на самых ярких фото
15 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом» О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом»О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025

Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, рассказал американский лидер Дональд Трамп.

Оно было очень хорошо принято им

Дональд Трамппрезидент США

В августе Трамп опубликовал текст документа. В письме Мелания призвала Путина защитить детей. По ее словам, сейчас для этого настало время.

«Положение Украины ухудшается» Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025
«Положение Украины ухудшается»Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева» Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
6 октября 2025
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева»Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
6 октября 2025

Мелания Трамп посодействовала возвращению российской девочки с Украины

Первая леди США оказала содействие по возвращению российской девочки с Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей

Кирилл Дмитриевглава РФПИ

24 сентября Мелания встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Супруги президентов обсудили общие ценности и защиту детей.

Зеленская также поблагодарила Меланию за письмо, которое Дональд Трамп передал Владимиру Путину на Аляске.

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиаперелетов в США

    Обломки беспилотника рухнули на жилые дома в российском городе

    Несколько беспилотников сбили над российским регионом

    Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из Китая

    В России провели огневые испытания первой ступени новой ракеты

    Стоимость биткоина упала ниже 105 тысяч долларов впервые с 24 июня

    Трамп высказался об отношении Путина к перемирию в секторе Газа

