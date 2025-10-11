Мелания Трамп получила ответ Путина на свое письмо. О чем они договорились?

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что российский президент Владимир Путин ответил на ее письмо о якобы похищенных украинских детях.

Многое произошло с тех пор, как президент Путин получил мое письмо в минувшем августе. Он дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать со мной напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей, которые находятся в России. И с тех пор между президентом Путиным и мной был открытый канал связи Мелания Трамп первая леди США

Она также выразила надежду, что на Украине «в скором времени» будет установлен мир.

Представитель Мелании Трамп напрямую работает с командой президента России

Первая леди уточнила, что ее представитель работает напрямую с командой президента России.

Мой представитель напрямую работает с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей со своими семьями Мелания Трамп первая леди США

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске.

Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, рассказал американский лидер Дональд Трамп.

Оно было очень хорошо принято им Дональд Трамп президент США

В августе Трамп опубликовал текст документа. В письме Мелания призвала Путина защитить детей. По ее словам, сейчас для этого настало время.

Мелания Трамп посодействовала возвращению российской девочки с Украины

Первая леди США оказала содействие по возвращению российской девочки с Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей Кирилл Дмитриев глава РФПИ

24 сентября Мелания встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Супруги президентов обсудили общие ценности и защиту детей.

Зеленская также поблагодарила Меланию за письмо, которое Дональд Трамп передал Владимиру Путину на Аляске.

