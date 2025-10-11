Российская сборная не смогла вылететь из Волгограда после матча с Ираном

Российская сборная по футболу не смогла вылететь из Волгограда после матча с Ираном из-за введения ограничений на полеты в местном аэропорту, об этом сообщает «КП-Волгоград».

В разгар матча поступило сообщение о беспилотной опасности, Росавиация ограничила полеты в целях безопасности.

На пресс-конференции после игры тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что футболисты остаются ночевать в Волгограде, поскольку выбора нет.

В ночь на 11 октября шесть российских аэропортов не принимали и не выпускали самолеты. Сначала меры были введены в Волгограде и Саратове, затем закрылись воздушные гавани Самары, Казани, Ульяновска и Нижнекамска.

10 октября сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

