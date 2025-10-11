Забившего семь мячей в матче футболиста арестовали

Футболиста Геррейро арестовали после матча, в котором он забил семь мячей

Бразильского футболиста «Финнкурда» Жонатана Геррейро арестовали после матча пятого дивизиона чемпионата Финляндии против команды «Эспа/Ренат». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, 34-летнего спортсмена подозревают в участии в организации договорных матчей.​ Сразу после финального свистка поле окружили около 20 сотрудников финской полиции, заблокировав все выходы. Игроков «Финнкурда» вывели на скамейку для проверки документов, тогда как футболисты соперников могли свободно уйти. Помимо Геррейро, были задержаны еще двое бразильских футболистов, которых вскоре отпустили после проверки мобильных телефонов

Геррейро забил семь мячей в матче против команды «Эспа/Ренат». Встреча завершилась с разгромным счетом 8:1.

3 июля стало известно, что российский футболист Владимир Писарский был отстранен от игры на четыре года (три из них — условно) за ставки на тотализаторе. 29-летний спортсмен не может заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года.