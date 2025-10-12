Спорт
Трактор
3:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Венгрия
2:0
Завершен
Армения
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Испания
2:0
Завершен
Грузия
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 3-й тур
Португалия
1:0
Завершен
Ирландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Сербия
0:1
Завершен
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 7-й тур
Эстония
1:3
Завершен
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 7-й тур
00:14, 12 октября 2025Спорт

Сафонов раскрыл важную для себя деталь в матче с Ираном

Сафонов: Для меня важно было вывести команду на поле с капитанской повязкой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов назвал важную для него деталь в прошедшем товарищеском матче со сборной Ирана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Для меня очень важно было выводить команду на поле с капитанской повязкой! Это дало дополнительный заряд на игру», — заявил Сафонов. Он отметил, что благодарен за возможность быть вызванным в сборную для участия в товарищеских матчах.

10 октября сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.

    Все новости