21:47, 13 октября 2025Спорт

Карпин пошутил об изображении на новой 500-рублевой банкноте

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пошутил о том, что нужно изобразить на новой 500-рублевой банкноте. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист остался недоволен вопросом журналиста, так как он не имеет отношения к его профессии. «Я бы за Лабубу проголосовал», — сыронизировал тренер, добавив, что игрушка могла бы быть символом журналиста, задавшего вопрос.

Онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты стартовало 1 октября и должно было завершиться 14-го числа, однако 12 октября Банк России объявил об отмене голосования.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

    Все новости