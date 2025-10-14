Минфин США обвинил Китай в «ленинской бизнес-модели» поведения

Глава Минфина США Бессент: Экспортный контроль — признак слабости экономики КНР

Введение властями Китая экспортного контроля за редкоземельными металлами свидетельствует о слабости экономики азиатской страны. Такое мнение высказал глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент, его слова приводит британская газета Financial Times (FT).

У Пекина не осталось иных способов ответить на ужесточение таможенной и экономической политики Соединенных Штатов, полагает руководитель американского ведомства. На этом фоне власти Китая прибегли к крайней мере воздействия на западные страны. Подобные шаги нанесут значительный ущерб мировой экономике, посетовал Бессент.

На фоне бессилья, предположил он, власти КНР «хотят утянуть за собой всех остальных». Осознавая всю значимость поставок подобного рода продукции, крупнейший в мире поставщик, тем не менее, осознанно создает проблемы для глобальной экономики, отметил Бессент. От необдуманных действий в первую очередь пострадает сам Китай, считает он. «Возможно, существует какая-то ленинская бизнес-модель, в которой причинение вреда клиентам считается хорошей идеей, но, если они захотят замедлить рост мировой экономики, больше всего пострадают они сами», — констатировал глава Минфина США.

Ранее о серьезном ущербе для глобальной цепочки поставок из-за экспортного контроля за китайскими редкоземельными металлами предупредили крупные европейские промышленники. С наибольшим уроном от подобных действий Пекина столкнутся представители западной оборонки и автопрома. Ограничения на экспорт самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия ударят в том числе по производителям истребителей F-35, дальнобойных ракет Tomahawk, радиолокационных систем, беспилотников и электрокаров.

О решении властей Китая ввести экспортный контроль за ключевыми редкоземельными металлами стало известно еще в начале апреля 2025 года. Причиной ужесточения торговой политики КНР стали риски использования вышеуказанных химических элементов при производстве продукции двойного назначения. Пекин счел это угрозой национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп отреагировал на подобные шаги Китая введением дополнительных 100-процентных импортных пошлин на продукцию из КНР с 1 ноября. Пекин в ответ начал взимать портовый сбор с американских судов и призвал Вашингтон воздержаться от политики одностороннего давления. В случае полноценного торговой войны между США и Китаем, предупредили в Международном валютном фонде, мировая экономика может потерять 7 процентов.