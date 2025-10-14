Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:02, 14 октября 2025Интернет и СМИ

В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

Mysl Polska: Путин дал понять Западу, что цели России на СВО будут достигнуты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности послал сигнал Западу. С таким мнением выступило издание из Польши Mysl Polska.

По мнению журналистов, Путин дал понять Западу, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине и достигнет своих целей. В публикации подчеркивается, что на данный момент Москва не видит условий для диалога с западной стороной.

Материалы по теме:
«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?
«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?
1 октября 2025
«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют
«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют
13 октября 2025

«Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — сообщается в материале.

Ранее Путин рассказал об успехах российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он подчеркнул, что украинские военные отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза России. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    В Германии указали на утрату влияния на мировой арене

    Останки женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

    Израильская газета поместила на обложку силуэт Трампа из фотографий заложников

    Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

    Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

    Мужчина испугался похода на работу из-за одного отправленного по ошибке письма

    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Рогов заявил о шатком положении главкома ВСУ

    В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости