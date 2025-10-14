Рогов назвал возможную поставку Tomahawk Украине роковой ошибкой США

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал возможную поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов раскрыл последствия поставки Tomahawk Украине и назвал это возможное решение роковой ошибкой США.

«В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

По мнению политика, у американского президента Дональда Трампа должно хватить мудрости не соглашаться на просьбы Киева, который хочет добиться эскалации конфликта.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что российские военные знают способы справиться с Tomahawk. «С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — сказал он.