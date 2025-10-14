Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 14 октября 2025Россия

Раскрыты последствия поставки Tomahawk Украине

Рогов назвал возможную поставку Tomahawk Украине роковой ошибкой США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал возможную поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов раскрыл последствия поставки Tomahawk Украине и назвал это возможное решение роковой ошибкой США.

Материалы по теме:
«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?
«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?
1 октября 2025
«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют
«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют
13 октября 2025

«В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

По мнению политика, у американского президента Дональда Трампа должно хватить мудрости не соглашаться на просьбы Киева, который хочет добиться эскалации конфликта.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что российские военные знают способы справиться с Tomahawk. «С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    В двух странах ЕС жители выступили за территориальные уступки со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости