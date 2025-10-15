Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 15 октября 2025Мир

Лавров попросил США объяснить сообщения о передаче разведданных для Киева

Лавров: Россия просит США объяснить сообщения о передаче разведданных для Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия настоятельно просит США объяснить сообщения в СМИ насчет возможной передачи разведданных для Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Все эти сообщения, указал дипломат, касались данных для дальнейших ударов Украины по энергообъектам. При этом он утверждает, что «далеко не все из таких ударов в колокол подтверждаются». «Но, конечно, мы на это обратили внимание», — заявил глава МИД России.

Лавров сообщил, что дипведомство проверит информацию, опубликованную британской газетой Financial Times. Издание писало, что США якобы на протяжении нескольких месяцев передавали важные стратегические данные Украине.

Ранее глава МИД России заявил о попытке спецпосланника США Кита Келлога «законопатить» конфликт на Украине вместо долгосрочного решения. Лавров отметил, что Келлог с призывами не признавать за Россией никакие территории настроен лишь осложнить процесс урегулирования. Все это делается для того, чтобы позднее США могли действовать вопреки юридическим обещаниям, которые не будут как-либо закреплены.

В том же интервью министр иностранных дел России рассказал о попытках сбить президента США Дональда Трампа с истинного пути — с того пути, который он сам политическими инстинктами определил для себя. Речь шла о встрече российского и американского лидеров на Аляске и нынешнем желании Трампа поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости