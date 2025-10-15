Лавров: Россия просит США объяснить сообщения о передаче разведданных для Киева

Россия настоятельно просит США объяснить сообщения в СМИ насчет возможной передачи разведданных для Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Все эти сообщения, указал дипломат, касались данных для дальнейших ударов Украины по энергообъектам. При этом он утверждает, что «далеко не все из таких ударов в колокол подтверждаются». «Но, конечно, мы на это обратили внимание», — заявил глава МИД России.

Лавров сообщил, что дипведомство проверит информацию, опубликованную британской газетой Financial Times. Издание писало, что США якобы на протяжении нескольких месяцев передавали важные стратегические данные Украине.

Ранее глава МИД России заявил о попытке спецпосланника США Кита Келлога «законопатить» конфликт на Украине вместо долгосрочного решения. Лавров отметил, что Келлог с призывами не признавать за Россией никакие территории настроен лишь осложнить процесс урегулирования. Все это делается для того, чтобы позднее США могли действовать вопреки юридическим обещаниям, которые не будут как-либо закреплены.

В том же интервью министр иностранных дел России рассказал о попытках сбить президента США Дональда Трампа с истинного пути — с того пути, который он сам политическими инстинктами определил для себя. Речь шла о встрече российского и американского лидеров на Аляске и нынешнем желании Трампа поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.