Раскрыто состояние госпитализированного после увольнения матом российского чиновника

Минздрав: Состояние госпитализированного чиновника Жидкова стабильное
Анастасия Шейкина
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Состояние главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которого госпитализировали после увольнения матом, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

«Юрий Жидков госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациента стабильное», — сообщили в министерстве.

О госпитализации Жидкова стало известно 15 октября — врачи диагностировали у него гипертонический криз. Днем ранее, 14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и отправил в отставку Жидкова. Причиной бурной реакции стало то, что Федорищев увидел камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. Он потребовал от подчиненного объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

После случившегося Жидков заявил, что ему обидно, но он старается держаться. Известно, что полномочия Жидкова истекают в конце октября.

