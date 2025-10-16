Наука и техника
Российский «Оберег» получит бронеплиту повышенной живучести

Бронежилет «Оберег» получит бронеплиту повышенной живучести
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский бронежилет «Оберег» получит бронеплиту повышенной живучести. Об этом со ссылкой на гендиректора завода «Октава» Павла Павленко сообщает РИА Новости.

У новой плиты класс защиты Бр4, но «она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 миллиметров 7Н24, 5,56 на 45 миллиметров M855 и 7,62 на 54 миллиметров 57-Н-323С». «Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно — Бр4+», — уточнил руководитель.

В сентябре госкорпорация «Ростех» опубликовала видео испытаний, на которых бронежилет «Оберег», оснащенный новой бронеплитой с классом защиты Бр4+, выдержал обстрел из иностранных винтовок.

Об испытаниях обновленного «Оберега» госкорпорация сообщала в том же месяце.

Также в сентябре «Ростех» сообщил, что палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» была расширена.

