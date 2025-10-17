Курсы доллара и евро в России заметно выросли

Доллар и евро на российском межбанке укрепились почти на процент к рублю

17 октября курсы ведущих мировых валют на российском межбанковском рынке перешли к росту и прибавили почти процент по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

Ближе к 15:10 по московскому времени котировки американской валюты увеличились на 0,93 процента и достигли 81,24 рубля. Курс евро, в свою очередь, в моменте поднимался выше 95 рублей, чего не наблюдалось на внутреннем рынке с 9 октября. К 15:10 котировки европейской валюты незначительно снизились и опустились до 94,97 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,85 процента.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова ранее утверждала, что в обозримом будущем на позиции российской валюты начнет давить заметное увеличение госрасходов (в первую очередь военных) и высокий уровень потребительского спроса на внутреннем рынке. На этом фоне она не исключила возвращения курса доллара в коридор 85-90 рублей к концу осени.

Другим фактором грядущего ослабления рубля, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, выступит продолжающееся снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. С учетом этого, отмечала она, курс доллара в обозримом будущем может пробить 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозировал, что вплотную приблизиться к психологической отметке котировки американской валюты смогут ближе к концу года. В этом случае, полагает глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров уровню, что в конечном счете поспособствует наращиванию поступлений в федеральный бюджет, который сталкивается с проблемой растущего дефицита.