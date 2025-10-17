Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 17 октября 2025Экономика

Курсы доллара и евро в России заметно выросли

Доллар и евро на российском межбанке укрепились почти на процент к рублю
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

17 октября курсы ведущих мировых валют на российском межбанковском рынке перешли к росту и прибавили почти процент по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

Ближе к 15:10 по московскому времени котировки американской валюты увеличились на 0,93 процента и достигли 81,24 рубля. Курс евро, в свою очередь, в моменте поднимался выше 95 рублей, чего не наблюдалось на внутреннем рынке с 9 октября. К 15:10 котировки европейской валюты незначительно снизились и опустились до 94,97 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,85 процента.

Материалы по теме:
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова ранее утверждала, что в обозримом будущем на позиции российской валюты начнет давить заметное увеличение госрасходов (в первую очередь военных) и высокий уровень потребительского спроса на внутреннем рынке. На этом фоне она не исключила возвращения курса доллара в коридор 85-90 рублей к концу осени.

Другим фактором грядущего ослабления рубля, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, выступит продолжающееся снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. С учетом этого, отмечала она, курс доллара в обозримом будущем может пробить 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозировал, что вплотную приблизиться к психологической отметке котировки американской валюты смогут ближе к концу года. В этом случае, полагает глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров уровню, что в конечном счете поспособствует наращиванию поступлений в федеральный бюджет, который сталкивается с проблемой растущего дефицита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    В Совфеде назвали поставку Украине Tomahawk прямым путем к ядерной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости