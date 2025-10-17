Спорт
Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сборная России поднялась на три места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда Валерия Карпина переместилась с 33-го на 30-е место. Теперь она находится между Норвегией, идущей 29-й, и Панамой, которая расположилась на 31-й строчке.

В топ-5 произошло одно изменение. Аргентина поднялась на второе место, а Франция опустилась на третье. Лидировать продолжает сборная Испании.

В октябре сборная России провела два товарищеских матчах. Команда Карпина обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

